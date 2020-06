Wijnegem Shopping Center zoekt ‘Insta Queen/King’ en twee Tiktok-reporters voor deze zomer ADA

16 juni 2020

18u51 0 Wijnegem Wijnegem Shopping gaat de komende weken op zoek naar een ‘Insta Queen/King’ en twee Tiktok-reporters. Zij zullen deze zomer instaan voor leuke content op de sociale mediakanalen van het shoppingcenter. De drie winnaars mogen alvast rekenen op een shopbudget én mogelijk een samenwerking op lange termijn.

Eén maand na de heropening lanceert Wijnegem Shopping een campagne om alle handelaars en bezoekers tijdens corona een hart onder de riem te steken. Tijdens de ‘Keep on smiling’-campagne staan er grote, kleurrijke zetels in de vorm van de populairste emoji’s in het shoppingcenter. Bezoekers kunnen er even tot rust komen, maar ook een toffe foto nemen én de positiviteit opsnuiven. Het gaat om vijf zetels met de populairste emoji’s: twee harten, de duim, knipoogsmiley en hartjessmiley.

Wedstrijd

Aan de campagne wordt meteen ook een wedstrijd gekoppeld. Het Wijnegem Shopping Center gaat namelijk ook op zoek naar een ‘Insta Queen/King’ en twee Tiktok-reporters. Die mogen deze zomer voor leuke content zorgen op de sociale mediakanalen van het shoppingcenter én krijgen een budget van 2.000 euro dat onderling verdeeld wordt om te shoppen.

“We hebben gemerkt dat Tiktok enorm aan populariteit heeft gewonnen tijdens deze lockdown en omdat wij enorm inzetten op sociale kunnen we niet achterblijven”, vertelt Zsofi Horvath van het Wijnegem Shopping Center. “Iedereen mag zijn kans wagen. Bezorg ons voor 4 juli een origineel filmpje ergens opgenomen in het shoppingcenter. Uit de inzendingen selecteren wij de beste filmpjes en die mensen mogen bij ons op gesprek komen. Op 17 juli maken we de drie winnaars dan bekend.”