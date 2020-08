Wijnegem Shopping Center ziet meer shoppers dankzij hittegolf “maar cijfers van 2019 zullen we niet halen door corona” ADA

18u02 2 Wijnegem Ook Wijnegem Shopping Center heeft de start van de solden gemist. Anderhalve week zijn de solden al aan de gang maar nu al is duidelijk dat de cijfers van 2019 niet zullen worden gehaald. De oorzaak hoef je niet ver te zoeken: corona en de strenge maatregelen die gelden in de provincie Antwerpen.

Het is aangenaam vertoeven in het Wijnegem Shopping Center. Terwijl het buiten een hete 35 graden en meer is, is de temperatuur in het shopping center aangenaam fris. “Dankzij onze airco en de verse lucht die we continu laten circuleren is het hier altijd lekker koel”, vertelt Zsofi Horvath van het Wijnegem Shopping Center.

Stijgen de temperaturen naar die tropische grens van 30 graden en meer, dan stijgt ook het bezoekersaantal in Wijnegem Shopping Center. “We zien dat sinds de hittegolf iets meer bezoekers de weg vinden naar het shopping center en dat we op bepaalde dagen de cijfers van 2019 benaderen. Toch zal dat niet voldoende zijn om op het zelfde aantal bezoekers uit te komen als vorig jaar”, aldus Horvath.

De oorzaak is duidelijk. Door de coronacrisis en de bijhorende strenge maatregelen zijn mensen niet geneigd koopjes te doen. “Vooral de regel dat je alleen moet winkelen zorgt ervoor dat wij minder bezoekers mogen verwelkomen”, klinkt het. “Wij verwachten en hopen natuurlijk versoepelingen zodat we die cijfers van 2019 toch kunnen benaderen.”