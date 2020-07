Wijnegem Shopping Center voorziet 2.500 mondmaskers voor shoppers, opbrengst gaat naar goed doel Annelin Marien

10 juli 2020

11u42 0 Wijnegem Vanaf morgen, zaterdag 11 juli, is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra, ook in Wijnegem - Shop Eat Enjoy. Het shopping center voorziet daarom 2.500 wegwerpmondmaskers voor shoppers die hun exemplaar zijn vergeten of waarvan het masker plots stuk is geraakt. Voor elk masker wordt een halve euro aangerekend, die integraal wordt doorgestort aan een goed doel.

Ook Wijnegem past na de beslissing van donderdagavond om mondmaskers verplicht te maken in winkels en winkelcentra de veiligheidsvoorschriften aan. “Concreet passen we al onze informatieborden en -affiches aan en krijgen onze veiligheidsmensen de opdracht om uit te kijken dat iedereen de voorschriften opvolgt”, aldus Katrien Geysen, Shopping Center Manager van Wijnegem. “Indien een shopper ons centrum zonder mondmasker wil binnen komen, zullen we hem of haar er vriendelijk op attent maken dat er een verplichting is. Mocht de shopper geen mondmasker ter beschikking hebben, dan kan hij of zij voor een halve euro ééntje aankopen bij ons. Dat geld wordt integraal doorgestort naar een goed doel.”

Shop Eat Enjoy zal vanaf morgen 2.500 wegwerpmondmaskers voorzien. Het shopping center gaat er wel vanuit dat het overgrote gedeelte van de shoppers op de hoogte is van de nieuwe maatregelen van de federale regering en bijgevolg zelf een mondmasker bij zich zal hebben. Ook via de website, social media en nieuwsbrieven zullen klanten op de hoogte gebracht worden van de nieuwe maatregel.