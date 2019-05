Wijnegem Shopping Center krijgt Kentucky Fried Chicken ADA

23 mei 2019

14u33 18 Wijnegem Liefhebbers van het kippenrestaurant Kentucky Fried Chicken kunnen na de zomer terecht in het Wijnegem Shopping Center. Dan opent KFC er haar eerste vestiging in Antwerpen. Daarnaast openen er ook nog vestigingen in Limburg en Oost-Vlaanderen.

“We hebben de rechten om de komende vijf jaar veertig locaties te openen in Vlaanderen en Brussel”, zeggen Jan Peeters en Mathé Heeren, die de rechten hebben gekregen om KFC’s te openen in Vlaanderen, Brussel en Nederland.

De opening van het KFC-restaurant in Wijnegem zal niet de eerste in België zijn. Die opent weldra in het Brusselse Noordstation. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het restaurant. Dat zal worden uitgebaat door Autogrill België. Die onderneming kreeg immers de rechten op KFC’s op snelwegparking en in stations.

Volgens Jan Peeters kwam KFC naar hem toe. Zijn Groep Peeters-Govers is naar eigen zeggen de grootste franchisenemer van de Nederlandse winkelketen Albert Heijn en heeft ook een eigen groothandel. Die kennis van franchise en verse voeding wordt gecombineerd met de ervaring van projectontwikkelaar Heeren Group, die snel de juiste locaties moet kunnen vinden.

Met Benelux Food Group staan de ondernemers op termijn ook open voor andere merken, “maar eerst willen we focussen op een kwaliteitsvolle opening van KFC’s”, klinkt het. “Met gemiddeld één opening om de anderhalve maand zullen we onze handen meer dan vol hebben.”