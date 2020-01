Wijnegem Shopping Center heeft start solden niet gemist ADA

05 januari 2020

17u52 0 Wijnegem Het Wijnegem Shopping Center blijkt terug op een heel goede start van de solden. In vergelijking met de start vorig jaar kon het shopping center op 14 procent meer bezoekers rekenen.

Het Wijnegem Shopping Center blikt terug op een geslaagde start van de solden. Afgelopen vrijdag, op de eerste dag van de solden, staakte het openbaar vervoer maar ondanks die staking was die eerste dag meteen een voltreffer. Ook tijdens het weekend zakten heel wat shoppers af naar het shopping center op zoek naar koopjes.

“De solden zijn in Wijnegem echt supergoed gestart. In vergelijking met vorig jaar hadden we zelfs 14 procent meer bezoekers op de eerste soldendag. Door de staking bij De Lijn zagen we dat heel veel mensen met de auto zijn gaan shoppen en dan is onze gratis parking natuurlijk een grote troef. Een andere reden voor deze opvallende stijging is dat de solden dit jaar op een vrijdag gestart zijn, wat sowieso een topdag is voor Wijnegem, gezien we dan open zijn tot 21 uur”, vertelt Katrien Geysen General Manager Wijnegem.