Wijnegem investeert komende zes jaar 17 miljoen euro ADA

17 december 2019

11u49 1 Wijnegem Het bestuur van Wijnegem stelde op de gemeenteraad het meerjarenplan voor dat de naam ‘Samen vooruit’ kreeg. Zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad keurden het plan integraal goed. De komende legislatuur zal er voor 17 miljoen euro geïnvesteerd worden.

Het meerjarenplan geeft weer waar het lokaal bestuur zowel politiek, ambtelijk als financieel de komende zes jaar op zal focussen. ‘Samen vooruit’ vormt daarin de rode draad waarmee het lokaal bestuur bouwt aan de eigenheid en leefbaarheid van Wijnegem. Lokaal bestuur Wijnegem investeert de volgende jaren 17 miljoen euro

In 2020 zullen heel wat projecten en investeringen een hap uit het bedrag van 17 miljoen euro nemen. 4,1 miljoen gaat naar mobiliteit. Dat houdt in wegen, fietspaden en mobiliteitsomslag. “Wijnegem zet in op duurzame en kind- en seniorvriendelijke mobiliteit, kwalitatief wonen en ontmoeten in de openbare ruimte. Er is speciale aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving, de woonwijken en trage wegen. Het lokaal bestuur streeft naar een efficiënte, maar vooral veilige en duurzame verkeerssituatie en wil voornamelijk verplaatsingen te voet en met de fiets stimuleren”, zegt burgemeester Ivo Wynants.

Jan Vlemincktoren

3,4 miljoen gaat naar erfgoed voor de renovatie van de Jan Vlemincktoren en het oude gemeentehuis. De voorbereidende werken voor de restauratie van de Jan Vlemincktoren startten al in 2019, in de loop van 2021 mag Wijnegem een mooi, vernieuwd uitzicht op de toren verwachten. Ook in het oude gemeentehuis zullen vernieuwingswerken van start gaan om het groeiende lokaal bestuur van voldoende werkplek te voorzien.

Leefbaarheid krijgt 2,8 miljoen euro voor sport- en speelsite De Leeuw. De sportsite werd nog niet zolang geleden al uitgerust met een gloednieuw skatepark. In 2020 wordt er verder ontwikkeld om De Leeuw tot een ontmoetingsplek te maken voor jong en oud. Naast de huidige sportaccommodatie wordt er ruimte voorzien voor nieuwe jeugdlokalen die onder meer door Scouts en Chiro zullen gebruikt worden.