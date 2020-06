Wijnegem gestart met bedeling van 13.000 herbruikbare mondmaskers ADA

02 juni 2020

10u46 0 Wijnegem De 13.000 herbruikbare mondmaskers werden de afgelopen dagen in het gemeentelijk sportcentrum gesorteerd en in enveloppen gestoken en zullen nu verdeeld worden onder de bevolking. Elke bewoner zal een exemplaar krijgen. De bedeling zal enkele dagen in beslag nemen.

Op vrijdag 29 mei werden de langverwachte, herbruikbare mondmaskers die het lokaal bestuur Wijnegem bestelde, geleverd. De 13.000 exemplaren worden in het gemeentelijk sportcentrum gesorteerd en in enveloppen gestoken zodat elke inwoner er eentje krijgt. Ook de bedeling start op dinsdag 2 juni en zal enkele dagen in beslag nemen.

Een team medewerkers van het lokaal bestuur Wijnegem steekt de handen uit de mouwen om de maskers te verdelen over 4.800 enveloppen. De mondmaskers worden op voorhand gesorteerd per gezin. Je krijgt als inwoner dus een envelop met één exemplaar per gezinslid in je brievenbus. Elke envelop is ook voorzien van een handleiding voor het correct gebruik en de veilige reiniging van de maskers. Voor kinderen jonger dan 12 jaar werd ook een mondmasker voorzien, ook al is het dragen ervan voor hen niet verplicht. Die extra maskers kunnen door andere leden van het gezin gebruikt worden of gedoneerd worden.

Het lokaal bestuur roept alle Wijnegemnaren op om, als je het mondmasker niet nodig hebt, het ongeopend aan iemand anders te schenken die het wel kan gebruiken. Je kan je mondmasker ook terug binnenbrengen bij het secretariaat in het gemeentehuis tussen 9 en 12 uur. Het lokaal bestuur zal de overgebleven maskers dan verdelen aan anderen die er nood aan hebben.

Wijnegemnaren met vragen kunnen zoals steeds terecht op het algemeen nummer 03 288 21 10 of per mail via info@wijnegem.be.