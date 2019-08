Wijnegem autoluw op zondag 22 september ADA

27 augustus 2019

12u19 0

Wat als we de straten teruggeven aan de bewoners en kinderen naar hartelust kunnen fietsen en spelen zonder rekening te moeten houden met voorbijrijdende wagens. Het lijkt een utopie maar op 22 september kan het gewoon een hele dag. Dan organiseert de gemeente Wijnegem een Autoluwe zondag. Dertig wijken zullen bovendien een buurtfeest organiseren die dag.

“Wijnegem Autoluw doet nadenken over mobiliteit. Wanneer je een dorp enkel ontwerpt voor auto’s, is het resultaat slecht voor iedereen. Dat is geen mening, maar pure wiskunde. Een dorp functioneert beter wanneer kwaliteitsvol wonen centraal staat en de vervoersmiddelen die de minste ruimte innemen en aantrekkelijk zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Tachelet.