Wickie de Viking verrast Wijnegem Shopping Center met bezoekje ADA

10 juli 2019

Wickie de Viking is het hoofdpersonage van het in 1963 verschenen kinderboek Vicke Viking van de Zweedse schrijver Runer Jonsson. De boeken werden in verschillende talen vertaald en werden een groot succes in onder andere Duitsland. Sinds 2008 is het Belgische bedrijf Studio 100 eigenaar van de rechten van Wickie de Viking.

Wickie had overigens een cadeautje mee voor de eerste 500 kinderen. Zij kregen een echte Wickie-helm cadeau.