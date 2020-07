Werken nieuw kruispunt Deurnesteenweg - Merksemsebaan starten in augustus en duren tot juni 2021 ADA

22 juli 2020

12u56 0 Wijnegem De werken op de Merksemsebaan in Wijnegem gaan vanaf 4 augustus een nieuwe fase in. De nutswerken zijn ondertussen volledig afgerond. Dat betekent dat de eigenlijke bouw van het nieuwe kruispunt met de Deurnesteenweg en de vernieuwing van de Merksemsebaan kan beginnen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verlegt de Deurnesteenweg ruim 200 meter in de richting van Deurne om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug.

In het verlengde van de nieuwe Hoogmolenbrug komt een nieuw kruispunt van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan. Samen met de aanleg van dit nieuwe kruispunt wordt heel de zone tussen de gemeentegrens Antwerpen-Wijnegem en de Bijkhoevelaan aangepakt. De bestaande kruispunten met de Deurnesteenweg en de Bijkhoevelaan worden daarbij ook onder handen genomen. Voor een vlottere aansluiting met de nieuwe Hoogmolenbrug krijgt de Deurnesteenweg ten zuiden van de Merksemsebaan bovendien een nieuw tracé.

Nu de nutswerken klaar zijn, kunnen na het bouwverlof de eigenlijke wegenwerken starten. Vanaf augustus tot aan de jaarwisseling werkt Wegen en Verkeer aan de zuidzijde van de Merksemsebaan (rijstroken richting Wijnegem). Van januari tot juni 2021 is de noordzijde, de rijstroken richting Deurne, aan de beurt. Door de gefaseerde aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan altijd mogelijk, al wordt het wel herleid tot één rijstrook in elke richting op de weghelft waar niet gewerkt wordt. Ook de fietser kan steeds in beide richtingen door via een afgeschermde fietscorridor aan één zijde van de weg.

Doorsteken in de middenberm

Om het verkeer tijdens de vernieuwingswerken naar één zijde van de Merksemsebaan te leiden, zijn er verharde doorsteken in de middenberm nodig. Die worden in de eerste 3 weken van augustus gemaakt, eentje aan het begin en eentje aan het einde van de projectzone. Tegelijk doen we de nodige aanpassingen aan het noordelijke fietspad, zodat de fietser hier straks in dubbele richting kan passeren. En er komt een extra fietsoversteek ter hoogte van de Industriestraat, zodat fietsers veilig van en naar het dubbelrichtingsfietspad kunnen oversteken.

Op 24 augustus, als de aanpassingswerken aan de middenberm en het fietspad gereed zijn, leiden we alle verkeer naar de noordelijke weghelft. De volledige zuidzijde van de Merksemsebaan gaat dan op de schop.