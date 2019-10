Werken Jan Vlemincktoren tijdelijk stilgelegd door asbest ADA

16 oktober 2019

18u24 1 Wijnegem De restauratiewerken aan de Jan Vlemincktoren zijn voorlopig stilgelegd omdat er sporen van asbest zijn gevonden. Een gespecialiseerde firma moet die eerst verwijderen. Pas dan kunnen de werken opnieuw van start gaan.

Twee weken geleden zijn de werken begonnen om de Jan Vlemincktoren volledig te restaureren maar nu liggen die werken voorlopig stil. Tijdens de werken werden asbestsporen gevonden. Die moeten nu eerst verwijderd worden alvorens de werken kunnen hervat worden. Het gaat om eenvoudige handelingen om de materialen te verwijderen. Deze procedure wordt gebruikt voor materialen waarbij het risico op vrijkomen van asbestvezels minimaal is. De site is afgesloten en het is verboden om de werf te betreden.

Eind november zouden alle asbestdeeltjes verwijderd moeten zijn zodat de restauratiewerken opnieuw kunnen hervatten.