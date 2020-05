Exclusief voor abonnees Wegen en Verkeer start met aanleg dubbelrichtingsfietspad Houtlaan: fietspad in asfalt, dat via een betonnen afscheiding afgeschermd is van de rijweg ADA

05 mei 2020

15u19 0 Wijnegem Vanaf 11 mei vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het dubbelrichtingsfietspad van de Houtlaan (N12) in Wijnegem. Tegelijk start de aanleg van een nieuwe fietsverbinding tussen de brug van de Houtlaan en de fietsostrade F5 (Albertkanaalbaan). Door deze fietsverbinding wil AWV het woon-werkverkeer met de fiets langs de kanaalkant en de Houtlaan stimuleren. De werken zaten al langer in de pijplijn, maar gaan maandag effectief van start.

Het volledige fietspad op de Houtlaan van de Reigerstraat tot aan de Merksemsebaan wordt opnieuw aangelegd in asfalt en via een betonnen afscheiding afgeschermd van de rijweg. Daardoor zijn het bestaande fietspad en de parkeerstrook richting Antwerpen van 11 mei tot 10 juli ontoegankelijk. Fietsers op de Houtlaan krijgen een fietscorridor op de rechterrijstrook richting de Merksemsebaan. Het autoverkeer wordt zo teruggedrongen naar één rijstrook, de linkerrijstrook. In de andere rijrichting, richting Schilde, is er geen hinder.

