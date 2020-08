Waarom mogen wij ons niet laten testen? Gemeente legt uit waarom Wijnegemenaars niet welkom zijn in Antwerps testdorp ADA

07 augustus 2020

14u54 1 Wijnegem Inwoners van Wommelgem en Schoten mogen zich laten testen op corona in het nieuwe testdorp op de site van Spoor Oost in Antwerpen, Wijnegemenaars niet. Waarom zij wel en wij niet? De gemeente schept duidelijkheid: “Wij zijn aangesloten bij eerstelijnszone Voorkempen.”

Waarom kunnen inwoners van Wommelgem en Schoten zich wel laten testen op Covid-19 in het nieuwe testdorp in Antwerpen en de inwoners van Wijnemem niet? Die vraag kreeg het bestuur geregeld de afgelopen dagen.

“De plaats waar je je kunt laten testen op Covid-19 heeft te maken met de eerstelijnszone waartoe je gemeente is aangesloten. Zowel Wommelgem als Schoten horen bijvoorbeeld tot de eerstelijnszone Antwerpen, waardoor inwoners naar het testdorp in Antwerpen doorverwezen kunnen worden”, verduidelijkt de gemeente.

Omdat Wijnegem aangesloten is bij de eerstelijnszone Voorkempen, waardoor huisartsen inwoners van Wijnegem al van in het begin van de epidemie doorverwijzen naar het triagecentrum in Malle. “Daarnaast willen we ook verduidelijken dat het, zowel in Malle als in het testdorp van Antwerpen, niet de bedoeling is dat je je daar vrijwillig aanmeldt. Je kan er enkel op doorverwijzing van je huisarts. Ook als je gecontacteerd wordt door een contacttracer, moet je eerst naar je huisarts.”

Heb je symptomen of kwam je onlangs terug van een reis uit een risicogebied? Neem dan steeds contact op met je huisarts.