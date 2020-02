Voorstel CD&V en Groen voor inrichten natuurbegraafplaats vindt weg naar meerderheid ADA

25 februari 2020

11u09 0 Wijnegem Krijgt Wijnegem een natuurbegraafplaats? Als het van oppositiepartijen CD&V en Groen afhangt wel en ook de meerderheid lijkt oren te hebben naar het voorstel. Een natuurbegraafplaats zou de druk op bestaande begraafplaatsen kunnen verminderen.

Het ziet ernaar uit dat de gemeente Wijnegem een natuurbegraafplaats zal krijgen. Het waren oppositiepartijen CD&V en Groen die met het idee afkwamen. Onlangs vierde de gemeente nog de tienduizendste inwoner en het bestuur liet ook al verstaan de druk op de bestaande begraafplaatsen steeds groter wordt door het toenemende bevolkingsaantal in de gemeente. In navolging van gemeentes als Zoersel, zou een natuurbegraafplaats een oplossing kunnen bieden voor die druk.

Ook burgemeester Ivo Wynants (N-VA) is het voorstel genegen. Hij is bevoegd voor begraafplaatsen in de gemeente. Wel zegt de burgemeester dat hij er op wil toezien dat de begraafplaats ook toegankelijk is voor mindervaliden en honden.

Een natuurbegraafplaats is een plaats waar de graven in een natuurlijke omgeving liggen. Dat kan een bos zijn of een parkachtig landschap.