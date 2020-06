Voormalige bakkerij Marc Jacobs wordt hoofdzetel van distributeur in Italiaanse merkkledij ADA

16 juni 2020

13u59 0 Wijnegem Op de hoek van de Schoolstraat en de Turnhoutsebaan, in het pand waar bakkerij Marc Jacobs gevestigd was, komt eind deze maand de hoofdzetel en showroom van distributieketen Parma Distribution. Eigenaar is de Zwitser Pierre Schmidt die Italiaanse kledingmerken verdeelt onder professionals.

In het 750 vierkante meter grote pand was tot 2017 bakkerij Marc Jacobs gevestigd maar sinds het faillissement stond het hoekpand leeg. Eind deze maand zal het een nieuwe bestemming krijgen want de Zwitserse zakenman Pierre Schmidt wil er zijn hoofdzetel van Parma Distribution in onderbrengen. Hij verhuist zijn zetel van Brussel naar Wijnegem.

Parma Distribution is verdeler van Italiaanse merkkledij als Paul & Shark, Berwich en Bagutta en Lardini. Particulieren zullen er niet kunnen shoppen. De winkel is enkel bedoelt voor professionals die de kleren er kunnen aankopen om ze nadien verder te verkopen in een winkel.