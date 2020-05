Vooral telecomwinkels populair bij heropening Wijnegem Shopping Center: “ik heb een nieuwe simkaart en ik weet niet hoe ik die in mijn gsm moet stoppen” David Acke

11 mei 2020

11u32 3 Wijnegem Het Wijnegem Shopping Center opende na 8 waken opnieuw haar deuren maar een stormloop was er niet. Shoppers lijken nog even te wachten met kleren en schoenen te kopen. Vooral bij telecomwinkels en drogisterijen was het aanschuiven.

“Ik heb afgelopen donderdag een simkaart ontvangen via de post en wil die nu in mijn gsm steken maar ik kan dat niet. Dus ben ik heel blij dat de Telenet winkel opnieuw opengaat”, lacht de tachtigjarige Hugo uit Merksem. Hij was voorzien op een lange wachttijd en had dus een kampeerstoel meegebracht naar het Wijnegem Shopping Center.

Telecomwinkels

Het was dan ook even aanschuiven bij de Telenet winkel in het Wijnegem Shopping Center en ook bij concurrent Belgacom stonden een tiental mensen aan te schuiven. Het lijkt er dus op dat mensen vooral blij zijn dat de telecomwinkels opnieuw de deuren open doen. “Ik wil dat mijn gegevens van mijn oude simkaart overgezet worden op mijn nieuwe en ik heb geen idee hoe ik daar moet aan beginnen”, gaat Hugo verder. Ook de drogisterijen als Kruidvat konden op veel belangstelling rekenen.

De eerste shoppers lijken dus vooral met gerichte vragen naar de winkels af te zakken. In tegenstelling tot de telecomwinkels moesten de klerenwinkels het met veel minder aandacht stellen. Ook hier kwamen klanten heel doelgericht shoppen. Zo kwam koppel Timmy (20) en Evelien (17) uit Kapellen voor nieuwe schoenen en broeken voor Timmy. “Online shoppen is niet echt mijn ding. Ik vertrouw dat systeem niet volledig en bovendien ken ik mijn maten ook niet goed waardoor ik kleren echt moet passen”, vertelt Timmy. “En shoppen met mijn vriendin is ook gewoon veel leuker omdat zij mij moet helpen bij het kiezen”, lacht hij.

Tijd voor mezelf

Carina uit Zoersel komt dan weer voor lingerie naar het Wijnegem Shopping Center al heeft zij daarnaast nog een ander doel. “Ik kom eigenlijk ook voor wat tijd voor mezelf”, vertelt ze. “Ik werk in de supermarkt en het zijn enorm hectische tijden geweest. Ik heb vandaag speciaal een dag vrij genomen om even te komen shoppen”, vertelt ze. Dat het vrij rustig is in het Shopping Center verbaast haar niet. “Ik had dit wel wat verwacht. Dat is ook de reden waarom ik zo vroeg ben gekomen. Mensen komen shoppen om de totaalbelevenis, ze drinken een koffietje, gaan op het gemak wat winkelen, eten misschien nog iets. Maar dat zit er nu niet in. Als je niks nodig hebt, dan denk ik niet dat je echt de behoefte hebt om te gaan winkelen.”

Mondmasker

Het Wijnegem Shopping Center nam heel wat voorzorgsmaatregelen zodat de opening veilig zou kunnen plaatsvinden. In- en uitgangen werden van elkaar gescheiden en wie binnenkomt kreeg ook een mondmasker aangeboden en moet zijn handen ontsmetten. Een mondmasker dragen is evenwel niet verplicht.