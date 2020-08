Vlaamse Waterweg zet grote waterpompen in om binnenvaart Albertkanaal te garanderen ADA

11 augustus 2020

13u57 2 Wijnegem Na de hitte en droogte van de laatste dagen kan het Albertkanaal wel wat vers water gebruiken. Het waterpeil is in die mate gezakt dat dat De Vlaamse Waterweg nu grote pompen heeft ingezet. Schepen worden pas versluisd als de schutkolk (de ruimte tussen de sluisdeuren) vol ligt. Op die manier hoopt de Waterweg spaarzaam om te springen met het water.

Het klinkt wat vreemd in de oren maar het zou eens goed moet regenen in de Ardennen en Noord-Frankrijk. Het is namelijk die regenval die ervoor kan zorgen dat het waterpeil van de Maas opnieuw kan doen stijgen en bijgevolg ook dat van het Albertkanaal. Zonder regenval moet De Vlaamse Waterweg op een artificiële manier zorgen dat er voldoende diepgang behouden wordt zodat de scheepvaart niet in het gedrang komt.

Twee van de drie sluizen

Om die ideale diepgang van 3,4 meter te garanderen worden gigantische waterpompen ingezet om het water van het lager naar het hogere gedeelte van het kanaal te pompen, goed voor 1,45 kubieke meter water per seconde. Dat heeft wel als gevolg dat er slechts twee van de drie sluizen momenteel in werking zijn. Bovendien wordt er pas versluisd zodra de schutkolk vol ligt. Dat kan voor mogelijke vertragingen zorgen voor de schippers.

“Niet uitzonderlijk”

Volgens De Vlaamse Waterweg is de toestand momenteel “niet uitzonderlijk” en valt hij te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, toen er ook sprake was van een lange droogte. “We nemen maatregelen zoals die in Wijnegem om net te vermijden dat we in het Albertkanaal ook zouden moeten overgaan tot een diepgangbeperking”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. “Dat zou immers betekenen dat binnenvaartschepen minder zwaar geladen mogen zijn.”