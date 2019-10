VIDEO. Met z’n allen in fluo naar school: Notendopje laat leerlingen (letterlijk) schitteren ADA

23 oktober 2019

Dat school heel plezant kan zijn, daar weten de kleuters van kleuterschool het Notendopje in Wijnegem alles van. De school staat bekend om de grappen en grollen die ze graag eens uithalen. Zo was er al de prinsen- en prinsessendag en was er onlangs nog een heksenstoet. Maar woensdag stond alles in het teken van fluo.

Denk daarbij aan fluoriserende haarlintjes voor de meisjes, fluogele pruiken voor de leerkrachten, oranje en groene hesjes voor de kinderen en her en der een paar hoog opgetrokken kousen in alle kleuren van de regenboog. De leerkrachten hadden bovendien nog een verrassing in petto: ze verwelkomden de kinderen met poppenkast en een leuk dansje. Wie durft nu nog beweren dat naar school gaan niet leuk is?