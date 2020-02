VIDEO. Kleuters én leerkrachten amuseren zich tijdens groot carnavalsfeest van kleuterschool Het Notendopje ADA

20 februari 2020

De jeansbroek maakte plaats voor een kleurrijke clownsbroek, het rokje voor een mooi prinsessenkleed en her en der zag je een piraat of ridder langslopen. Dat had natuurlijk alles te maken met het grote carnavalsfeest van kleuterschool Het Notendopje in Wijnegem. Ook de juffen en directrice waren mooi verkleed. ‘s Morgens was het al feest op de speelplaats en konden de kinderen dansen op leuke kinderliedjes. Daarna werden er in de klassen leuke activiteiten georganiseerd en speelden de juffen TIK TAK in het thema ‘Carnaval’.

Maar het hoogtepunt voor de kinderen was misschien wel de grote carnavalsstoet die om 11 uur vertrok. Ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten trokken samen met de kleuters in een lange stoet onder begeleiding van de politie door de straten van Wijnegem. Juf Ilka reed met haar muziekwagen voorop en zorgde voor de ambiance. Een topdag voor iedereen.