VIDEO. De Sint is in het land (en hij krijgt meteen een warm welkom) ADA

06 november 2019

16u55 0 Wijnegem Wie langs het Albertkanaal woont in Wijnegem, kon er niet naast kijken: Sinterklaas is opnieuw in het land. Honderden kinderen stonden de Sint en zijn zwarte pieten op te wachten. Sinterklaas liedjes weerklonken en her en der liep een kleine zwarte piet vol ongeduld te wachten op de boot die Sinterklaas aan wal zou brengen.

Zoals de traditie dat wil komt Sinterklaas eerst aan in Wijnegem alvorens hij nadien nog eens naar Antwerpen trekt. Nadat hij handjes uitdeelde, op de foto ging en tekeningen in ontvangst nam, trok hij per koets richting het centrum van Wijnegem samen met de burgemeester. Maar niet alvorens enkele pieten de nodige kattenkwaad uithaalde. Die pieten toch.

Op het plein voor het gemeentehuis werd er nog naar hartenlust gezongen. En voor zij die zich iet of wat ongerust maakten: er zijn ook dit jaar geen stoute kindjes in Wijnegem enkel een paar deugnieten.

Nadien trok de Sint nog naar het Wijnegem Shopping Center. Ook daar wachtten honderden kinderen hem op om samen op de foto te gaan en te snoepen van al dat lekkers dat de Sint en zijn pieten bij hadden.