Vanaf november kunnen Kentucky Fried Chicken-fans terecht in Wijnegem Shopping Center ADA

20 september 2019

Het nieuws dat Albert Heijn een vestiging zou openen in de voormalige Carrefour in het Wijnegem Shopping Center, was al langer bekend maar op een openingsdatum was het vooralsnog wachten. De nieuwe 1.200 vierkante meter grote supermarkt zou openen in december of januari. Albert Heijn zal bovendien ook de panden van het huidige Fixit en The Picture Shop overnemen. Beide winkels krijgen een andere locatie in het shoppingcenter. Voor de uitbating van de winkel zullen zo een 50 nieuwe werkkrachten gezocht worden.

Rechtover de Albert Heijn komt dan ook de allereerste Kentucky Fried Chicken. Daar zouden liefhebbers van een kippenvleugel in november al terecht kunnen.