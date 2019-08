UPDATE Auto crasht tegen boom en breekt in twee stukken: één dode en één zwaar gewonde Patrick Lefelon

16 augustus 2019

12u52

Op de Houtlaan in Wijnegem is vrijdagmiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een chauffeur verloor de controle over het stuur en knalde tegen een boom. De twee inzittenden zijn zwaar gewond. Eén van de twee is ter plaatse overleden. Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Schilde naar Wijnegem net voorbij de brug, ongeveer ter hoogte van de Merksemsebaan.

Vermoedelijk is overdreven snelheid de oorzaak van het zware ongeval. De wagen raakte drie bomen en brak vervolgens in twee stukken.

De politiezone Minos laat weten dat tussen de ‘S Gravenwezelsteenweg en Merksemsebaan de rijbaan in beide richtingen is afgesloten. “Dit om de hulpdiensten hun werk te laten doen”, aldus pz Minos.

Op de Houtlaan is dit niet het eerste zware ongeval. Twee jaar geleden verongelukten op bijna dezelfde plaats, maar dan in de andere rijrichting, twee veertigers toen zij met hun wagen ‘s nachts van de baan geraakten.