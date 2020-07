Tyrannosaurus rex en velociraptor vallen Wijnegem Shopping Center binnen ADA

20 juli 2020

14u22 0 Wijnegem Een levensechte tyrannosaurus rex van 7,5 meter groot die je recht in de ogen kijkt, of een indrukwekkende plateosaurus die langs je hoofd op zoek gaat naar een lekker blad om op te kauwen. Wie door het Wijnegem Shopping Center wandelt, komt oog in oog te staan met de roemruchte koningen der dinosauriërs. Vanaf maandag 20 juli kan je een maand lang de imposante expositie ‘Dino Expo’ bezoeken in het winkelcentrum.

Grote events, optredens of meet-and-greets, waarvoor het Wijnegem Shopping Center gekend is, zijn helaas nog niet mogelijk vanwege het coronavirus. De volledige jaarplanning voor alle events werd daarom omgegooid en het team ging op zoek naar originele alternatieven die leuk zijn voor de klanten, maar waarbij de veiligheid primeert.

“Met deze allereerste ‘Dino Expo’ hebben we een veilig en bijzonder leuk alternatief op poten gezet. Ouders kunnen rustig shoppen en daarna nog met de kids iets leuks doen ook. Kortom, het is een prettige uitstap voor het hele gezin, die de moeite waard is en bovendien gratis”, vertelt Zsofi Horvath van Wijnegem - Shop Eat Enjoy.

De expo is afkomstig uit Barcelona en komt voor de allereerste keer naar België. Hij omvat levensgrote dinosauriërs, zoals de tyrannosaurus rex (7,5 m groot), de plateosaurus (5,4 m), de dilophosaurus (4,2 m), spinosaurus (5,2 m), stegosaurus (4,2 m), velociraptor (3,3 m), pteranodon (3 m breed) en de troodon (4 m). De dinosauriërs komen dankzij een ingenieus robotsysteem echt tot leven en worden opgesteld in mooie decors die verspreid zullen staan doorheen het hele winkelcentrum.



