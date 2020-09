Tweede keer brand in nieuwbouw in Kosterijstraat Jasper van der Schoot

16 september 2020

17u40 0 Wijnegem Voor de tweede keer in vier maanden rukte de brandweer uit naar de Kosterijstraat om een brand te blussen in een nieuwbouwwoning in Wijnegem. Omdat de eerste brand in mei met zekerheid aangestoken was, dacht de politie nu ook aan kwaad opzet. “Voorlopig hebben we echter geen reden om aan te nemen dat er een pyromaan in het spel is”, aldus Johan Wonnink van politiezone Minos.

In mei dit jaar had de brandweer het gloednieuwe pand in de Kosterijstraat al een bezoekje mogen brengen omdat er een mysterieuze brand woedde. De schade bleef beperkt, maar verder onderzoek wees wel degelijk uit dat er brandversnellers in het spel waren en het vuur dus was aangestoken. Bij de brand van zondagavond bleef de schade gelukkig ook beperkt tot een raamkozijn, maar deze keer zijn er niet onmiddellijk redenen om kwaad opzet te vermoeden.

“Omdat de brand in exact hetzelfde pand plaatsvond, voeren we uiteraard een onderzoek naar de oorzaak”, verduidelijk Johan Wonnink van politiezone Minos. “Buurtonderzoek, beelden van camera’s in de omgeving en andere opsporingsmethoden moeten uitsluitsel bieden, maar aannemen dat er ook ditmaal een pyromaan in het spel is, lijkt ons op zijn zachtst gezegd voorbarig. Ook is het vuur niet gestart in dezelfde ruimte van het huis als waar het de vorige keer begon.”

De huizen achter café Sax aan de Turnhoutsebaan zijn in de laatste fasen van afwerking, maar Wonnink verklaart dat zelfs dan een ongeluk in een klein hoekje zit. “Nieuwbouwwoningen die nog in de steigers staan zijn niet helemaal afgewerkt. Als men bijvoorbeeld bezig is met roofing of andere werkzaamheden waar vuur en grote warmte aan te pas komt, heb je niet veel verbeelding nodig om te bedenken wat er zou kunnen gebeuren.”