Tweede broer van gecrashte Porsche in Wijnegem nu ook overleden Sander Bral

23 augustus 2019

19u00 0 Wijnegem De tweede inzittende van de Porsche die vorige week crashte in Wijnegem, is bezweken aan zijn verwondingen. Pedro Ferreira Gato (43) overleed vrijdag in het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Zijn jongere broer Gabriël (39) overleed meteen na het ongeval van vorige week vrijdag.

Op de Houtlaan in Wijnegem gebeurde vorige week vrijdag een dramatisch ongeval. De bestuurder van een Porsche verloor de controle over het stuur en knalde tegen een boom. Gabriël Ferreira Gato (39) overleed ter plekke. De andere inzittende, zijn oudere broer Pedro (43), werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZA.

Daar bezweek hij vandaag aan de complicaties van zijn verwondingen, een week na het ongeval.

De uitvaart van Gabriël vindt morgen al plaats in Hoevenen. Van Pedro wordt later afscheid genomen, wellicht in Schoten.