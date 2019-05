Twee nieuwe bruggen moeten ‘bananenbrug’ vervangen ADA

Wijnegem Het Albertkanaal in Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen die de huidige brug aan de Turnhoutsebaan moeten vervangen. Er komt een fiets- en voetgangersbrug en een wegbrug.

Het Albertkanaal is een erg belangrijke economische speler op vlak van goederentransport in Vlaanderen. Het is een hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Kempen, Limburg en verder richting Luik in Wallonië. 40 miljoen ton wordt via deze waterweg jaarlijks vervoerd wat het equivalent is van 8.000 vrachtwagens per dag of twee miljoen op jaarbasis.

Fietsers en voetgangers

De laatste jaren is De Vlaamse Waterweg nv bezig met alle bruggen op dit traject te vernieuwen en te verhogen zodat grotere binnenschepen het Albertkanaal op kunnen. Daarom besliste de gemeente Wijnegem samen met De Vlaamse Waterweg op basis van een alternatievenonderzoek om de ‘Bananenbrug’ te vervangen door twee nieuwe bruggen. Eén brug, die uitsluitend voor het wegverkeer zal dienen, wordt afwaarts van de huidige brug gebouwd. Daarnaast komt er ook een fiets- en voetgangersbrug die na de afbraak van de bestaande brug op de huidige locatie komt te liggen. “De goede samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv resulteert nu in de bouw van de beide bruggen die zorgen voor een veilige route voor de zwakke weggebruikers en het sluipverkeer in Wijnegem ontmoedigt”, benadrukt Ivo Wynants, burgemeester van Wijnegem.

De Vlaamse Waterweg nv werkt het project dit jaar verder uit en maakt zich sterk om de vergunning en aanbesteding volgend jaar rond te hebben, zodat de werken in het voorjaar van 2021 zouden moeten starten. De bruggen kunnen dan eind 2022 klaar zijn.