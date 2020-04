Traiteurzaak en keurslager organiseren samen grote BBQ voor woonzorgcentra ADA

30 april 2020

17u46 4 Wijnegem Twee handelszaken in Wijnegem slaan de handen in elkaar om samen een grote barbecue te organiseren voor woonzorgcentra Rustenborg en Molenheide. Traiteur Melisse en Keurslagerij De Boucherie willen zo het personeel bedanken voor de goede zorgen en tegelijk de bewoners een fijn moment bezorgen na de lockdown.

Om de barbecue te realiseren starten de twee handelszaken een actie waarbij ze een deel van de opbrengst in een speciale spaarpot stoppen. Op die manier draagt iedereen zijn steentje bij tot dit grote feest.

Voor Frank Schoonvliet van Traiteur Melisse is het zijn manier om het personeel te bedanken voor de goede zorgen. “Mijn moeder zit in woonzorgcentrum Molenheide en het personeel verricht er bergen werk. Ik ben ontzettend tevreden met de goede zorgen die de bewoners daar krijgen. Die barbecue is een grote dankuwel voor iedereen die er zich elke dag inzet. Maar tegelijk is het ook gewoon een groot feest om het einde van deze moeilijke periode te vieren.”

Het geld zal verzameld worden in een spaarpot op de toog van beide winkels. “Op die manier kunnen al onze klanten zien dat het geld wel degelijk ingezameld wordt. Dit idee willen we ook verspreiden onder andere handelaars in de gemeente. Zo zou er overal een spaarpot kunnen staan waar mensen een vrije bijdrage kunnen leveren”, zegt Frank.

Gouden hart

Lieve Kelders, voorzitter Woonzorggroep Voorkempen, is enorm blij met dit initiatief en vraagt de Wijnegemse bevolking haar gouden hart te laten zien. Dit is voor alle 220 bewoners, 174 personeelsleden en 80 vrijwilligers die het vandaag niet gemakkelijk hebben door de coronacrisis. “Dit initiatief is een mooi extraatje om hen te bedanken. Ik roep dan ook iedereen op deze actie te steunen en zo jullie gouden hart te tonen.”

De actie loopt nog tot het einde van de maatregelen.