Terugblik. Dit was 2019 in Wijnegem David Acke

30 december 2019

12u55 0 Wijnegem 2019 is weldra geschiedenis. Welke verhalen speelden er het afgelopen jaar en waar werd over gesproken? We blikken terug naar het begin. Wijnegem kreeg een nieuw bestuur, De Waterbus kwam maar ging ook alweer snel en Roman zal de geschiedenisboeken ingaan als eerst man ter wereld met een bionische hand na een hersenbloeding.

4 januari: nieuw bestuur aan de slag

Het nieuwe gemeentebestuur van Wijnegem kan starten. Schepenen, raadsleden en OCMW-raadsleden hebben de eed afgelegd en ook de leden voor de politieraad werden verkozen. Die installatievergadering, zoals de eerste gemeenteraad officieel heet, startte geanimeerd. De nieuwe geluidsinstallatie wilde niet meteen meewerken waardoor enkel de voorzitter gebruik kon maken van de microfoon. Er werd meteen ook afscheid genomen van de voorzitter van de gemeenteraad Roger Broeckxtaens. Hij wordt vervangen door Lieve Kelders. Zij riep op om in de toekomst goed samen te werken in het “belang van onze geliefde gemeente Wijnegem.”

22 januari: kinderen amuseren zich met eerste sneeuw

Volwassen zijn ervoor bevreesd maar voor kinderen staat sneeuw garant voor pret. Zo ook voor de leerlingen van Het Notendopje in Wijnegem. Zodra de eerste vlokjes naar beneden dwarrelden, wilden ze maar al te graag naar buiten. “We hebben de speeltijd iets vroeger van start laten gaan”, vertelt juf Ilse van het eerste kleuterklasje. “We hebben ze gemotiveerd om te experimenteren met de sneeuw omdat dit voor ons ook de ideale kans was om er een educatieve factor aan te koppelen. Vooral op vlak van waarnemen. Zijn het kleine vlokjes? Worden ze groter? Eerst is alles groen en nu plots alles wit. Op die manier kan je die kinderen hun zintuigen prikkelen.”

15 februari: ‘t Ondiep langer open?

Goed nieuws voor de zwemliefhebbers in Wijnegem en buurtgemeentes. Het zwembad ‘t Ondiep blijft mogelijk drie jaar langer open. Normaal zou het zwembad in december definitief sluiten. Maar met een kleine investering in een nieuwe chloorinstallatie zouden heel wat schoolkinderen toch hun baantjes kunnen blijven zwemmen. De gemeente Wijnegem hoopt op een financiële bijdragen van de buurtgemeentes.

28 februari: Waterbus komt naar Wijnegem maar is ondertussen alweer afgevoerd

Vanaf midden februari zal de Waterbus ook in Wijnegem halt houden. De nieuwe lijn ten oosten van Antwerpen gaat op 18 februari van start en heeft vijf haltes: het Havenhuis, de nieuwe fietsersbrug en ‘t Dokske in Merksem, De Vlaamse Waterweg in Schoten en tot slot de Houtlaan in Wijnegem. De route is acht kilometer lang en je zal er zo een veertig minuten over varen, enkel. De grote troef volgens het Havenbedrijf is dat er nergens obstakels als sluizen op de route liggen die de vaartijd zouden kunnen beïnvloeden. Maar ondertussen is diezelfde Waterbus opnieuw afgevoerd wegens te weinig passagiers.

7 maart: Jan Vlemincktoren wordt ingericht als kantoorruimte voor bedrijf Wijnegemhof

De Jan Vlemincktoren zal na de renovatiewerken dienst doen als kantoorruimte voor het bedrijf Wijnegemhof. Dat hebben de gemeente en de vzw Kempens Landschap beslist. Het bedrijf krijgt erfpacht voor een periode van 99 jaar. Hierdoor zal het binnenplein van het kasteel niet meer toegankelijk zijn voor het publiek.

13 mei: Lyana (12) ziet droom uitkomen en ontmoet haar grote held Markske Vertongen

Prinses zijn voor één dag en haar grote held Marc Vertongen ontmoeten: dat was de grote wens van Lyana (12) uit Beverlo. Het meisje, bij wie vorig jaar kanker werd vastgesteld, zag haar droom gisteren in vervulling gaan in het Wijnegem Shopping Center, met behulp van Make a Wish. Een roze limousine, een persoonlijke lakei en prins Marc maakten het tot een onvergetelijke dag voor Lyana.

20 mei: Emotioneel. Nicky heropent café vermoorde zus

Nicky Verelst, de zus en tante van de vermoorde Dominique en haar kindjes Jack en Jamie, neemt café ‘t Dorp over. Een maand eerder bracht de partner en vader van de kinderen, Peter Pandelaers, zijn gezin om het leven na een ruzie. “Het café heropenen zou de grootste wens zijn geweest van Dominique. Dit is het minste wat we voor haar kunnen doen”, zei Nicky.

10 september: Startdag Chiro gaat door na zware brand

Goed nieuws voor de leden van Chiro Joke Scindal in Wijnegem. De startdag op 22 september gaat gewoon door. Daar verandert de zware brand van afgelopen weekend niets aan. Er mag dan wel heel wat materiaal verloren zijn gegaan in de vuurzee, Chiro Joke Scindal laat de moed niet zakken. Bovendien kan de Chiro rekenen op heel wat solidariteit van mensen en andere Chirogroepen. Toen een lijst met verloren gegane spullen op internet verscheen, boden heel wat mensen spontaan nieuwe spullen aan. Het gaat om ballen, stelten, tennisrackets, skateboards en ander spelmateriaal. Intussen is het wachten op de verzekeringsmaatschappij pas dan zal de Chiroleiding een duidelijk zicht hebben op de kosten en wat verloren is gegaan.

24 oktober: Bionische hand na hersenbloeding

Roman Hoebrechts (52) uit Wijnegem zal in december de eerste man op aarde zijn die een bionische hand krijgt na een hersenbloeding. Daarvoor werden zenuwen uit zijn been naar zijn rechterarm getransplanteerd, liet hij zijn verlamde rechterhand amputeren en zal hij binnenkort zijn bionische hand aansturen via zijn borstspier en biceps. “Ik zal die hand op een totaal andere manier moeten leren aansturen. Dat wordt een werk van jaren maar een leven met maar één hand zag ik niet zitten.”

27 november: Kentucky Fried Chicken opent in Wijnegem Shopping Center

Dan toch een succes. Tijdens de middag uren zorgde de opening van de eerste Kentucky Fried Chicken van Vlaanderen geen overrompeling. Maar naar mate de avond naderde wilde iedereen toch eens van die beroemde kip proeven.

26 december: brug afgesloten

De brug over de E313 tussen Wijnegem en Wommelgem is volledig afgesloten voor het verkeer. De brug vormt de verbinding tussen de Wijnegemsesteenweg en de Wommelgemsesteenweg. Er vielen brokstukken naar beneden. Op de E313 werden twee rijstroken afgesloten om de brokstukken te kunnen verwijderen. Ondertussen is de brug opnieuw toegankelijk voor fietsers. Het gemotoriseerd vervoer moet voorlopig wel nog omrijden.

