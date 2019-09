Te lage klimmuur wordt hoger zodat kinderen veilig kunnen klimmen ADA

15u12 1 Wijnegem De klimmuur van van het sport- en speelterrein aan het Scheersel wordt dinsdag verhoogd. Dat was nodig om de veiligheid te garanderen. De zone rond de klimmuur zal daardoor even niet toegankelijk zijn.

Het was een vreemde vaststelling: een klimmuur die afgekeurd werd omdat hij te laag is. Veiligheidscoördinator keurde de gloednieuwe muur af op het sport- en speelterrein aan het Scheersel omdat tussen de laatste klimnop en het hoogste punt van de muur moet volgens de voorschriften 1,3 meter zitten. En dat was niet het geval.

Dinsdag wordt dat euvel rechtgezet zodat de klimmuur vijf maanden na de opening van de nieuwe speeltuin ook gebruikt kan worden. De bestaande muur zal verhoogd worden met een ijzeren constructie zodat de muur én uitdagend is voor de kinderen én voldoet aan de regelgeving. Om veiligheidsredenen zal de klimmuur met hekken afgezet worden tijdens de werken.