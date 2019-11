Stormloop blijft uit bij opening eerste KFC in Vlaanderen David Acke

26 november 2019

14u29 0 Wijnegem Een overrompeling was het niet maar dat deerde de eerste klanten van de eerste Vlaamse Kentucky Fried Chicken zeker niet in het WIjnegem Shopping Center. Zij konden in alle rust kennismaken met de gegrilde kip van Colonel Sanders. En die viel in de smaak. Voor de ene nieuw en voor herhaling vatbaar, voor de andere de gekende smaak maar veel dichter bij huis.

Twee veiligheidsmedewerkers stonden klaar om alles in goede banen te leiden, de aanschuiflinten stonden opgesteld en het personeel was gezond zenuwachtig. Al weken kijken ze uit naar dit moment en het moest dan ook perfect zijn: de opening van de allereerste Vlaamse KFC. Een DJ zorgde voor de gepaste beat.

Om 10 uur ging het restaurant open maar een stormloop zoals we dat eerder bij de opening van Burger King in Merksem zagen, zat er niet in voor het kippenrestaurant. Misschien toch nog net iets te onbekend bij de Vlaamse bourgondiër? Het zal de eerste klanten worst wezen. Zij konden in alle rust hun keuze maken tussen burgers, de iconische emmers of slaatjes. En ook voor de vegetariërs onder hen was er aanbod.

Vriendinnen Patricia en Debby trokken naar het Wijnegem Shopping Center voor een dagje shoppen. Dat KFC er een vestiging ging openen, dat hadden ze gehoord maar dat de opening vandaag was, wisten ze niet. “Voor mij is het de allereerste keer”, vertelt Patricia. “Ik ben heel nieuwsgierig.” De dames bestelden via een computerscherm en dat was toch nog even zoeken voor iemand die vooral andere hamburgerrestaurants bezoekt. “Ik wilde het heel graag eens proeven en toen we ons bij toeval aan de ingang van KFC parkeerde, besloten we het er op te wagen”, gaat Patricia verder. KFC heeft voor Debby dan weer geen geheimen. Zij bezocht de keten al eens een keertje in Nederland. “Ik vind het heel lekker. Je kan het ook niet meteen met iets anders vergelijken.”

‘Iel lakker’

Nadat de dames hun burgers op hadden, polsten we nog even naar het verdict. “Iel lakker, zoals ze dat in het Antwerps zeggen”, lacht Patricia. “Neen echt, de kip is lekker krokant aan de buitenkant en lekker mals en sappig aan de binnenkant. Ook de barbecuesaus is een meerwaarde. Je proeft dat dit toch beter is dan een gelijkaardige kippenburger in andere hamburgerrestaurants. Ik ben overtuigd en zal zeker nog eens terugkomen.”

Rond de middag was het gezellig druk in het restaurant en ook de drive-in werd gemakkelijk gevonden. “Sinds de opening tijdens de middaguren hebben we al een vijftigtal wagens mogen bedienen”, vertelt Jan Peeters van Benelux Food Group. “Ook in het restaurant is het sinds de opening alleen maar drukker geworden. Al verwachten we de grote piek rond 16 uur en vanavond. Maar wij zijn zeker heel tevreden met deze eerste dag. De cijfers liggen in lijn met de vestiging in het Noord station van Brussel waar heel wat passage is.”