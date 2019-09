Startdag Chiro Joke Scindal gaat door ondanks zware brand ADA

10 september 2019

19u41 1 Wijnegem Goed nieuws voor de leden van Chiro Joke Scindal in Wijnegem. De startdag op 22 september gaat gewoon door. Daar verandert de zware brand van afgelopen weekend niets aan.

Er mag dan wel heel wat materiaal verloren zijn gegaan in de vuurzee, Chiro Joke Scindal laat de moed niet zakken. Bovendien kan de Chiro rekenen op heel wat solidariteit van mensen en andere Chirogroepen. Toen een lijst met verloren gegane spullen op internet verscheen, boden heel wat mensen spontaan nieuwe spullen aan. Het gaat om ballen, stelten, tennisrackets, skateboards en ander spelmateriaal. Intussen is het wachten op de verzekeringsmaatschappij pas dan zal de Chiroleiding een duidelijk zicht hebben op de kosten en wat verloren is gegaan.

De leiding bevestigt ook dat de startdag op 22 september gewoon zal doorgaan op de speelweide voor de nog bestaande lokalen van Chiro Joke Scindal.