Speelpleintje H. Meeusstraat afgesloten omdat takken dreigen te vallen ADA

26 februari 2020

Het gemeentebestuur heeft beslist het pleintje aan het einde van de H. Meeusstraat af te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Burgemeester Ivo Wynants ging woensdagochtend zelf te plaatse om de toestand te bekijken. “Het probleem is dat de bomen rond de speeltuin heel wat dode takken hebben. Bij slecht weer kunnen we dus niet de veiligheid garanderen. Op dit moment is er nog geen gevaar en is de maatregel vooral een voorzorgsmaatregel”, vertelt Wynants. De bomen zullen nu grondig gecontroleerd worden.

Met de tijdelijke sluiting van het het pleintje, wil het bestuur ook meteen de speeltuigen opnieuw proper maken en waar nodig herstellen of vervangen. “We doen er alles aan om de speeltuin tegen de zomer opnieuw open te kunnen stellen”, verzekert de burgemeester.