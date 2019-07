Sluis van Wijnegem heeft nieuwe fietskoker Ben Conaerts

28 juli 2019

Aan de sluis van Wijnegem is sinds kort een nieuwe overgang voor fietsers en voetgangers. “Het is weliswaar nog wachten tot september vooraleer de fietskoker kan worden opengesteld. Maar mensen die geregeld van deze oversteek gebruik maken, zullen merken dat de nieuwe koker veel ruimer is dan de vorige”, klinkt het bij de gemeente.

De vernieuwing van de overgang kadert in een meerjarenproject van De Vlaamse Waterweg tot opwaardering en capaciteitsverhoging van het Albertkanaal, de belangrijkste waterweg van Vlaanderen.