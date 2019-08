Slachtoffer zwaar ongeval wordt zaterdag begraven Toon Verheijen

18 augustus 2019

20u49 0

De 39-jarige Gaby Ferreira Gato, de man die de zware crash afgelopen vrijdag op de Houtlaan in Wijnegem niet overleefde, wordt aanstaande vrijdag begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte aan het Frans Oomsplein in Hoevenen (Stabroek). Dat liet de familie via sociale media weten. Zijn broer Pedro die ook in de wagen zat, vecht volgens de laatste berichten nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis.