Shoppingcentrum zet duurzame mode centraal tijdens Modeweken Ben Conaerts

12 september 2020

21u26 0 Wijnegem In Wijnegem Shop Eat Enjoy zijn zaterdag de jaarlijkse Modeweken van start gegaan. Die staan deze keer in het teken van ecologische, duurzame mode. Op dertien platformen, verspreid over het ganse shoppingcentrum, ontdek je een maand lang alle populaire trends.

De Modeweken spelen dit jaar in op een trend die wereldwijd in snelheid toeneemt: duurzame, ecologische mode. Denk maar aan sneakers die voor minstens uit 50 procent gerecycleerd plastic zijn gemaakt over jurken van organisch katoen tot parka’s van gerecycleerde nylon. Wijnegem Shop Eat Enjoy laay je op dertien modeplatformen alle populaire trends ontdekken. Ook Belgische modemakers, die onder meer jassen van petflessen vervaardigen, tekenen present.

Daarnaast lanceert het shoppingcentrum de komende weken ook enkele duurzame initiatieven. Zo vind je op het centrale plein elke zaterdag enkele professionele naaisters terug die gratis van een oud kledingstuk een modieus mondmasker-op-maat maken. Bovendien lanceert Wijnegem Wijnegem een recycleactie voor het goede doel. Bedoeling is dat je thuis je kast leeg maakt en je oude kledij in een nette zak naar het inzamelpunt in het shopping center brengt. De niet-bruikbare kleding wordt later gerecycleerd. De kleding die nog bruikbaar is, wordt vervolgens verkocht ten voordele van een schoolproject van Wereld Missie Hulp in Oeganda.

“We willen met deze actie benadrukken dat er talrijke winkels zijn in Wijnegem die inzetten op ecologie en zorgzaam omgaan met de planeet, dieren en mensen”, zegt woordvoerster Zsofi Horvath van Wijnegem Shop Eat Eenjoy. “Zij streven ernaar om hun assortiment met een duurzaam label steeds verder uit te breiden. Daarnaast willen we ook oude, afgedankte kleding een nieuw leven geven met de inzamelactie. Door een dergelijk initiatief te steunen, willen we als shoppingcentrum ook zelf een steentje bijdragen.”

Wie deelneemt aan de actie en zijn oude kledij binnen brengt, krijgt overigens gratis een duurzame winkeltas met daarin een kortingsbon die geldig is in alle deelnemende winkels. Daarnaast maak je ook kans op een extra shoppingbon van 25 tot 500 euro. De Modeweken lopen nog tot en met 10 oktober.