Scholen gaan winkelstraten achterna: ook leerlingen krijgen aparte wandelstroken David Acke

06 mei 2020

15u09 0 Wijnegem Om ervoor te zorgen dat de leerlingen van de Wijnegemse scholen elkaar allemaal zouden kruisen, liet de gemeente in een opvallende gele verf looprichtingen aanbrengen op de stoep. De vier scholen liggen allemaal op een boogscheut van elkaar en dankzij de pictogrammen moet de heropstart op 15 mei ordelijk verlopen.

Het Notendopje, de Vrije Basisoefenschool, het Annuntia-Instituut en De Notenlaar bevinden zich allemaal in het centrum van de gemeente Wijnegem. In totaal goed voor zo een 1.800 leerlingen. Een groot deel daarvan zal op 15 mei opnieuw naar school trekken en om dat ordelijk te laten verlopen, liet de gemeente gele pictogrammen aanbrengen op de voetpaden. Die duiden de wandelrichting aan die de leerlingen van elke school moeten volgen zodat ze niet in contact komen met de leerlingen van de andere scholen.

De gemeente hoopt dat naast de leerlingen, ook de ouders en voetgangers zich aan de correcte wandelrichtingen zullen houden.

Naast het aanbrengen van de juiste looprichting hebben de scholen zelf ook enkele maatregelen genomen. Zo werden de aanvangsuren van de lessen op elkaar afgestemd. Het Annuntia-Instituut kiest er dan weer voor haar oudere leerlingen geen les te geven in het gebouw op de Turnhoutsebaan om er zo voor te zorgen dat die leerlingen niet in contact komen met hun jongere collega’s van de Vrije Basisoefenschool.