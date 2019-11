Samsung Experience Store kiest voor Wijnegem Shopping Center als tweede locatie in België David Acke

01 november 2019

08u59 3 Wijnegem In het Wijnegem Shopping Center opende donderdagavond de tweede Samsung Experience Store in België de deuren. Klanten kunnen er naast producten testen en vergelijken, een nieuwe smartphone, tablet of smartwatch, hun toestel laten repareren en diverse workshops bijwonen.

In de Experience Store wordt de klant ontvangen door Samsung experts die hen bijstaan met advies over hardware en software. Er worden op regelmatige tijdstippen workshops georganiseerd waarvoor iedereen kan intekenen op de website van Samsung. De workshops helpen gebruikers om meer uit hun toestel te halen, zo zullen er sessies georganiseerd worden over het maken van de beste Instagramfoto en het bewerken van video’s.

Klanten kunnen in de Experience Store kennismaken met het aanbod aan Samsung-producten, die er steeds op voorraad zijn. Wanneer een oud toestel wordt ingeleverd, berekent een medewerker de restwaarde die vervolgens wordt afgetrokken van de nieuwe aankoop. Na een aankoop, helpt een Samsung-medewerker gratis met het overzetten van data zodat klanten volledig operationeel de winkel uit wandelen.

Fysieke winkel blijft onmisbaar

“De trend dat er steeds meer online geshopt wordt, zal niet meer afnemen. Sinds jaar en dag worden producten steeds vaker online aangeschaft. Online gaat alles sneller. Maar dat we producten online kopen, betekent niet dat fysieke winkels buitenspel staan. In tegendeel!”, zegt Serge Vandriessche, Marketing Director van Samsung Electronics Benelux. “Een fysieke winkel is vaak de enige plek om een product uit te kunnen proberen en vast te nemen voordat je het koopt. En als je vragen hebt over producten is niets zo fijn als het direct te kunnen vragen aan experts. Met andere woorden: de fysieke winkel is én blijft onmisbaar. Daarom zijn we er trots op dat op dat onze tweede winkel in België zijn deuren opent in november. Een Samsung Experience Store, die zoals de titel het zelf zegt, de consument onderdompelt in de wereld van Samsung.”

Reparatie

Ook voor een reparatie van een Samsung smartphone, tablet of smartwatch kunnen bezoekers in de Experience Store terecht. Na het maken van een afspraak worden toestellen binnen een uur gerepareerd. In de tussentijd kunnen klanten ervoor kiezen om verder te winkelen, te lunchen of zelf toe te kijken hoe hun toestel gerepareerd wordt achter de glazen wand. Ook zonder afspraak kan je er terecht voor een reparatie. Daarbij geldt dat je toestel dezelfde dag klaar is wanneer je het voor 15 uur inlevert.

“Wij zijn uiteraard blij dat Samsung kiest voor Wijnegem voor zijn nieuwste Experience Store. Voor onze klanten is het belangrijk dat zij iets kunnen beleven en bij Samsung is dat zeker het geval,” vertelt Katrien Geysen, General Manager van Wijnegem. “De nieuwste technologische snufjes zijn er als eerste te zien, maar er is bijvoorbeeld ook een customization bar. Daar kunnen klanten hun toestel personaliseren met een leuk printje dat tegelijkertijd ook nog bescherming biedt aan je toestel. Dat past perfect binnen het concept van Wijnegem, naar dit soort ervaringen is de consument op zoek.”