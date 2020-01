Samson & Marie komen voor het eerst naar Wijnegem Shopping voor exclusieve Meet & Greet ADA

30 januari 2020

12u31 0 Wijnegem Wijnegem trekt dit jaar voor Valentijn de kaart van ‘Valentine heroes’. De duizenden klanten die vanaf nu zaterdag tot en met 15 februari naar Wijnegem afzakken kunnen er hun allergrootste helden zoals Spiderman, de hondjes van Paw Patrol en Wilko van Nachtwacht ontmoeten. Maar hét meest opmerkelijke is dat Samson & Marie voor het eerst sinds hun aankondiging naar buiten treden voor een exclusieve Meet & Greet.

Eind 2019 werd Marie Verhulst officieel tot het nieuwe baasje van Samson gekroond. Nu komen de twee voor het eerst naar buiten voor een exclusieve Meet & Greet. Het is Wijnegem die die primeur te beurt valt. Dit in het kader van hun Valentijnscampagne ‘Valentine heroes: the power of love’ die nu zaterdag van start gaat.

Verschillende helden passeren de revue zoals de razend populaire hondjes van Paw Patrol, Keelin, Vladimir en Wilko van Nachtwacht en nog veel meer. “Er zullen helden komen die de hartjes bij alle leeftijden sneller doen slaan. Met bijvoorbeeld Shimmer & Shine zullen we vooral onze jonge bezoekertjes verwennen, TikTok-ster Steffi Mercie zal dan weer tieners weten te bekoren. Maar ook volwassenen hebben iets om naar uit te kijken met de komst van Samson en Marie en de vele cosplayers zoals SpiderMan en Darth Vader van Star Wars. Er is dus voor elk wat wils.” Zsofi Horvath, marketing manager Wijnegem.

Voor de trouwe fans van Samson en Gert zal het vooral uitkijken zijn naar zaterdag 8 februari om 11 uur. Dan kunnen ze immers kennismaken met Marie, het nieuwe baasje van Samson. Het duo zal zich voor het eerst echt tussen het publiek begeven. “Dit is een unieke kans voor onze bezoekers. Iedereen was de voorbije maanden heel benieuwd naar wie de opvolger zou worden van Gert Verhulst. Een hele generatie is opgegroeid met Samson. Al deze oude en nieuwe fans kunnen zich nu met het nieuwe duo op de foto vastleggen. We kijken enorm uit naar hun komst.” aldus Zsofi Horvath.

‘Valentine heroes: the power of love’ loopt van nu zaterdag 1 februari tot en met 15 februari.