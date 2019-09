Restauratiewerken Jan Vlemincktoren van start gegaan ADA

Wijnegem De restauratiewerken aan de Jan Vlemincktoren zijn van start gegaan. Hierdoor is het binnenplein niet meer toegankelijk. Wie regelmatig één van de wandelroutes volgt die langs het binnenplein lopen, past nu zijn route best aan.

De Jan Vlemincktoren in het park van Wijnegem ligt er momenteel maar troosteloos bij maar daar komt binnenkort verandering. Maandag zijn de restauratiewerken begonnen die het gebouw in ere moet herstellen.

Na de renovatiewerken zal het gebouw dienst doen als kantoorruimte voor het bedrijf Wijnegemhof. Dat hebben de gemeente en de vzw Kempens Landschap eerder al beslist. Het bedrijf krijgt erfpacht voor een periode van 99 jaar. Hierdoor zal het binnenplein van het kasteel niet meer toegankelijk zijn voor het publiek.

Bij de restauratie blijven sporen uit deze verschillende bouwfases bewaard. De dichtgemetselde 16de-eeuwse rechthoekige ramen in de oost- en zuidgevel worden opnieuw opengemaakt. Ook de kaleilaag wordt hier opnieuw aangebracht. De andere gevels krijgen een nieuwe pleisterlaag met een imitatienatuursteenschildering. De beschilderde toren is het pronkstuk van het gebouw en zal ook na de restauratie de aandacht blijven trekken. De schildering op de toren wordt geconsolideerd en behoed voor verder verval. Waardevolle elementen in het interieur van de Vlemincktoren, zoals een laatgotische haard, worden behouden.