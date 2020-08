Publiek beslist: Back to the Future en Knives out te zien tijdens Drive-in Cinema in Wijnegem ADA

26 augustus 2020

10u37 0 Wijnegem In Wijnegem wordt de zomer traditioneel afgesloten met een openluchtcinema. Dit jaar kan er zelfs twee keer een film worden meegepikt op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. De inwoners kozen voor de films Back to the Future op vrijdag en Knives out op zaterdagavond.

Het centrale Marktplein vormt opnieuw het decor voor het evenement. De jaarlijkse traditie kan ook in 2020 doorgaan Niet minder dan 200 mensen beleefden vorig jaar hun eerste, tweede of derde jeugd met de film Grease, geprojecteerd op een groot scherm in hartje Wijnegem. Een schot in de roos dus voor de Raad voor Lokale Economie, die de drijvende kracht is achter dit evenement.

“Er werd lange tijd bang uitgekeken of er dit jaar wel een nieuwe editie zou kunnen plaatsvinden,” zegt de Voorzitter Jan Meeussen . “Gelukkig kwam het verlossende bericht vanuit de gemeente, dat ook in 2020 film kan worden gekeken in Wijnegem.” Er was zelfs vraag naar wat extra cultuur voor de Wijnegemnaar. Daarom werd er besloten om dit jaar niet een, maar twee avonden een film te programmeren.

Daarnaast komt de oldtimervereniging tStraat en een derde partij de organisatie versterken. De dienst cultuur van het lokaal bestuur Wijnegem zorgt onder de naam ’t Gasthuis voor input op verschillende vlakken.

Vrijdag start het filmweekend met Back to the Future, op zaterdag koos het publiek voor Knives Out. De films starten telkens om 21 uur. Toegang 6 euro voor auto en bestuurder + 2 euro per extra inzittende. Omwille van de coronamaatregelen worden slechts honderd auto’s toegelaten. Te voet of met de fiets naar het plein afzakken is verboden.