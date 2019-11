Politie massaal ter plaatse in shoppingcenter Wijnegem voor opening JD Sports: “We wilden gewoon op alles voorbereid zijn” KVDS & Toon Verheijen

09 november 2019

14u24 132 Wijnegem De politie is massaal ter plaatse in het shoppingcentrum van Wijnegem voor de opening van een nieuwe winkel van JD Sports. De keten kwam deze week in het oog van de storm terecht na een racistische uitlating door een manager van een vestiging in Luik. Daarop werden maar liefst vier filialen geplunderd. Het personeel van Wijnegem kreeg een spreekverbod opgelegd. De politie gaat nu evalueren of er nog bijkomende beveiliging moet zijn de volgende dagen.

“Drie rijen, graag! Eentje voor makakken, eentje voor gwers en eentje voor Arabieren!”, riep de vrouw die aan het hoofd stond van de Luikse vestiging van de populaire sneakerwinkel.Een filmpje van het incident vond zijn weg naar sociale media en dat deed een golf van protest ontstaan. Maar liefst vier filialen van de keten werden intussen al geplunderd. De politie wilde in Wijnegem dan ook niets aan het toeval overlaten.

“Wij zijn inderdaad vooral zichtbaar goed aanwezig”, zegt Johan Wonnink van de politiezone Minos. “We krijgen daarvoor steun van de federale politie. Gezien de gebeurtenissen in andere winkels van dezelfde keten, wilden we niets aan het toeval overlaten. We wilden duidelijk maken aan eventuele personen die iets van plan waren dat ze beter twee keer nadenken.” Alles samen waren een veertigtal agenten heel de zaterdag in en rond het winkelcentrum aanwezig. Zelfs het waterkanon werd achter de hand gehouden voor als het nodig zou zijn. “We wilden gewoon op alles voorbereid zijn, want als er in een winkelcentrum een plundering uitbreekt, bestaat altijd het risico dat het uitbreidt naar andere winkels en dan is het hek helemaal van de dam. Daarom waren we dus massaal aanwezig.”

De klanten lieten het nauwelijks aan hun hart komen. “Het is niet de eerste keer dat hier politie rondloopt in het winkelcentrum. Het valt eigenlijk niet eens op”, klinkt het bij een groep tieners die aan het shoppen waren. Het personeel van JD Sports zelf mocht niets zeggen. Het kreeg een spreekverbod opgelegd naar aanleiding van de incidenten in de andere vestigingen. Of het dan druk geweest was? “We hebben al redelijk wat verkocht, maar om nu te zeggen dat het een recordverkoop was: dat nu ook weer niet meteen.”

De politie Minos bleef samen met de versterking van de federale politie uiteindelijk tot sluitingstijd aanwezig, maar alles verliep zonder incidenten. Of er na het verlengde weekend nog toezicht zal zijn, valt nog af te wachten. “Dat zullen we nog evalueren”, aldus Johan Wonnink van de politiezone Minos. “De incidenten hebben zich vooral voorgedaan in Luik en Brussel naar aanleiding van uitspraken van een van de winkelmanagers. Die is ondertussen ontslagen dus we gaan er vanuit dat alles wel zal normaliseren. Tenzij er natuurlijk aanwijzingen zijn dat er toch iets op til zou zijn, maar voorlopig is daar geen sprake van.”