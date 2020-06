Oudere dame rijdt met auto in gevel aan Turnhoutsebaan Sander Bral

03 juni 2020

12u17 0 Wijnegem Aan de Turnhoutsebaan ter hoogte van het filiaal van Zeeman in Wijnegem is woensdagochtend een wagen in een gevel gereden. De bestuurster was aan het parkeren toen ze vooruit wilde rijden maar haar versnelling nog in achteruit stond. Er is heel wat schade aan de gevel en het voertuig zelf.

Een oudere dame is woensdagochtend met haar personenwagen in een gevel gereden aan de Turnhoutsebaan in Wijnegem. Ze was haar voertuig aan het parkeren toen ze vooruit wilde rijden, maar haar wagen nog in achteruit stond. Ze was verrast en kon een aanrijding met de gevel niet meer voorkomen.

Naast schade aan de muur, een rolluik en twee ramen werd ook een verwarmingselement geraakt met heel wat waterschade tot gevolg. Achter het geraakte rolluik ligt een slaapkamer van een woning. De brandweer kwam de stabiliteit van de woning onderzoeken en stutten, waar nodig.