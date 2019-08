Opnieuw drive-in cinema op Marktplein Wijnegem ADA

23 augustus 2019

14u35 0 Wijnegem De zomer afsluiten in Wijnegem doen ze traditioneel met een openluchtcinema. Dat is ook dit jaar niet anders. Net als vorig jaar is de locatie opnieuw het Marktplein. Drive-In Wijnegem vindt plaats op 30 augustus.

Naar aanleiding van de vernieuwing van het Marktplein werd vorig jaar geopperd om de Drive-In te verplaatsen naar een centralere locatie in de gemeente. “Een succesvolle zet, want we mochten niet minder dan 75 wagens verwelkomen,” aldus Frits Loos van oldtimervereniging tStraat. Zij zorgen samen met de Raad voor Lokale Economie dat het evenement vlot loopt. “De Drive-In was dan ook enkele dagen voor de start volledig uitverkocht.”

Met “The Greatest Showman” werd het talrijke publiek getrakteerd op een bijzonder recente film. Een keuze van de Wijnegemnaar zelf, want de bezoekers bepalen ieder jaar de film. “Ook fijn om vast te stellen is dat er een veertigtal voetgangers naar het Marktplein kwamen afgezakt. Mensen die hun eigen stoeltje meepakken, of plaatsnemen op de banken naast ijssalon Pinguïn, dat ook dit jaar weer ijsjes zal verkopen”, weet Frits.

“Als centrale locatie op het plein verzorgen zij ook de voorverkoop van de fysieke kaarten. De onlineverkoop van de kaarten verloopt via www.driveinwijnegem.be, waar je ook nog tot en met zondag kan stemmen op de film voor dit jaar. Ook op de Facebookpagina vind je regelmatig updates terug rond het evenement. Hou die dus ook zeker in de gaten.”