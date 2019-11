Opening KFC Wijnegem dan toch groot succes: overrompeling na kantooruren ADA

26 november 2019

19u05 4

De openingsavond van Kentucky Fried Chicken is een gigantisch succes. Zowel in het restaurant als aan de drive-in staan lange wachtrijen. Sinds deze morgen 10 uur opende de eerste KFC van Vlaanderen de deuren. Toen was er van een overrompeling nog geen sprake.

Dat is deze avond dus wel eventjes anders zoals te zien is op deze beelden. Blijkbaar wachtte iedereen tot na de werkuren om een gefrituurde kippenvleugel op burger te eten.

Meer over Kentucky Fried Chicken