Nu al kerstshoppen in Wijnegem Shopping Center: “Stoere, industriële kerstboom wordt dit jaar dé trend” ADA

03 oktober 2019

17u56 8 Wijnegem Het is nog even wachten alvorens de kerstkalkoen in de oven moet maar kerstfanaten kunnen nu alvast hun nieuwe kerstballen kopen in Wijnegem Shopping Center. Daar opende de pop-up It’s All About Christmas haar deuren.

Wil je dit jaar uitpakken met je kerstboom, ga dan voor een industriële, stoere look. Dat is althans het advies dat de nieuwe pop-up It’s All About Christmas meegeeft. Nog tot midden januari kan je er terecht voor alles wat met kerstversiering te maken heeft.

“De winkel is 840 vierkante meter groot en biedt alles wat je nodig hebt om er een gezellige kerst van te maken”, klinkt het bij het Wijnegem Shopping Center. Voor wie de industriële look maar niets vindt, kan ook gaan voor zachtere pastelkleuren.

Hoewel het nog ruim twee maanden voor kerst is, lokt de winkel toch al heel wat kerstshoppers. “Nog voor de opening van de winkel kregen we al heel wat vragen van klanten. Mensen telden echt af naar de opening”, vertelt Zsofi Horvath van Wijnegem Shopping Center. “Het lijkt erg vroeg maar dat is het in geen geval. Ook nu de winkel open is merken we dat heel wat mensen hun kerstversiering al inkopen.”

It’s All About Christmas vind je aan inkom 2 op het gelijkvloers.