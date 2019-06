Nog even wachten op de nieuwe blauwe vuilzak ADA

14 juni 2019

Her en der in Vlaanderen worden de nieuwe blauwe vuilzakken geïntroduceerd. In deze zakken mogen een heleboel plastic verpakkingen extra, zoals botervlootjes. Omdat bij die invoering heel wat verschillende partijen betrokken zijn heeft deze verandering wat tijd nodig. In Wijnegem zijn de nieuwe blauwe vuilzakken nog niet ingevoerd. Dat betekent dat je nog steeds sorteert zoals gebruikelijk. In de toekomst zal ook de gemeente Wijnegem overschakelen naar de nieuwe zakken maar dat is momenteel nog niet aan de orde.

Wanneer de nieuwe zak in gebruik wordt genomen, is nog niet duidelijk.