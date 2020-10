Nieuwe Kringwinkel Wijnegem meteen ook voorbereid op pandemieën: “Zo ingedeeld dat mensen elkaar niet kunnen kruisen” ADA

07 oktober 2020

15u50 2 Wijnegem Er wordt hard gewerkt om de nieuwe Kringwinkel van Wijnegem klaar te hebben tegen de grote opening op 31 oktober. De voormalige autogarage Nijsmans in de Merksemsebaan wordt momenteel volledig omgebouwd tot een volwaardige Kringwinkel. “We kijken er enorm naar uit om ook de buurtbewoners van Wijnegem en omstreken te bereiken met deze nieuwe Kringwinkel”, klinkt het.

De Kringwinkel Wijnegem wordt hiermee een van de tien filialen van De Kringwinkel Antwerpen. Daarnaast hebben zij onder andere ook vestigingen in Brasschaat, Schoten en Kapellen. “We merken dat er veel mensen van Wijnegem in onze andere Kringwinkel komen shoppen. Aan die vraag willen we nu beantwoorden door ook hier een winkel te openen”, vertelt Louise Vrints van De kringwinkel.

Deze winkel is de eerste Kringwinkel die volledig is voorbereid op pandemieën. “Het concept van de inrichting hebben we helemaal aangepast aan de huidige situatie. Doordat heel de winkel ingericht is in een bepaalde looprichting moeten klanten elkaar niet kruisen. Ook voorzien we een automatische teller die met een rood of groen scherm aangeeft of er nog nieuwe bezoekers binnen kunnen komen”, zegt Louise. Ook het geven van goederen krijgt een meer prominente plaats in de winkel. “Geven en kopen krijgen een even centrale plaats in deze winkel, omdat ze beide even waardevol zijn voor onze werking.”

Openingsweek

Op de openingsdag op zaterdag 31 oktober is iedereen welkom om de nieuwe winkel te bezoeken. Maar De Kringwinkel maakt daar naar eigen zeggen graag een openingsweek van. “Omdat we geen stormloop willen veroorzaken zorgen we voor een verrassend aanbod dat dagelijks veranderd. Op die manier willen de zoveel mogelijk risico’s vermijden”, besluit Louise.