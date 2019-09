Nieuwe blauwalgenbloei aangetroffen in het Albertkanaal: bijkomend captatie- en recreatieverbod van kracht ADA

09 september 2019

18u12 0 Wijnegem Recente metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijzen uit dat er nieuwe, bijkomende blauwalgenhaarden zijn aangetroffen in het Albertkanaal. Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, wordt het recreatie- en captatieverbod er verder uitgebreid.

Cyanobacteriën of blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Ze ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.

Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt gouverneur Cathy Berx in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv en in samenspraak met Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders een politiebesluit uit dat in de besmette zones zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski en wakeboarden. Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig stalen voor bijkomend onderzoek.