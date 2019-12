Nieuw woonproject Ertbrugge voor en vooral door inwoners Wijnegem ADA

24 december 2019

11u55 0 Wijnegem In het gebied tussen de Houtlaan, Merksemsebaan en de Ertbruggestraat realiseert het bestuur van Wijnegem de volgende jaren een nieuw, duurzaam woonproject dat het Wijnegemse karakter van woongemeente nog moet versterken. In 2016 kreeg dit gebied de bestemming ‘wonen’, en daar wordt nu werk van gemaakt.

“De absolute prioriteit van het lokaal bestuur is het creëren van een groene, verkeersveilige omgeving waarbij het karakter van onze gemeente voorop staat. Wijnegem wil daarom ook alle inwoners ruim de kans geven tot inspraak. Het project zal verwezenlijkt worden onder unieke omstandigheden: Door middel van een co-creatieweek”, klinkt het bij het bestuur.

Woonproject ‘Ertbrugge’

Het gebied tussen de Houtlaan, Merksemsebaan en de Ertbruggestraat is ruim 8 hectare groot en zal ‘Woonproject Ertbrugge’ heten. Bouwbedrijven Novus en Matexi hebben beiden een aandeel in het domein, maar lokaal bestuur Wijnegem neemt de regie van het project zelf mee in handen. Op die manier kan het bestuur versnippering tegengaan en een ruime inrichtingsvisie definiëren die aansluit bij de uitstraling van de hele gemeente. Daarnaast wil Wijnegem extra inzetten op de participatie van zijn inwoners om het gebied in te richten.

Om die participatie mogelijk te maken organiseert het bestuur op 21, 22 en 24 februari een info-markt voor alle inwoners waar ideeën, verwachtingen en dromen kunnen gedeeld worden. Dit inspraakmoment vormt meteen ook de aftrap voor de co-creatieweek.

Op basis van de ideeën en een reeks basisvoorwaarden - denk aan mobiliteit, nutsvoorzieningen, regelgeving - gaat een groep ontwerpers één week intensief aan de slag. Van 22 tot 28 februari tekenen ze de grote lijnen van het project uit onder de vorm van een ‘masterplan’. Uiteraard houdt Wijnegem zijn inwoners op de hoogte tijdens dit hele proces. Dit masterplan zal de basis vormen om het woongebied uiteindelijk vorm te geven.