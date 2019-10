Niels Destadsbader komt naar Wijnegem Shopping Center AMK

08 oktober 2019

13u59 3 Wijnegem Fans van Niels Destadsbader moeten op woensdag 16 oktober in Wijnegem zijn. De zanger komt er die dag zijn nieuwste album voorstellen.

Niels Destadsbader viert zijn derde album ‘Boven de Wolken’ met een optreden in het Shopping Center. Je kan er, twee dagen voor de officiële releasedatum, een exemplaar van zijn album bemachtigen. Snel zijn is de boodschap, want de eerste 500 zijn gesigneerd! Het optreden start om 14u30 op het centrale plein en nadien kan je nog met Niels op de foto.